Milano 11:37
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Londra 11:37
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 29/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 29/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo

La giornata del 29 marzo chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un -0,09%.

Il grafico attuale dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 0,8647. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 0,8697. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 0,8624.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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