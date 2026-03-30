Milano 11:39
43.439 +0,14%
Nasdaq 27-mar
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Dow Jones 27-mar
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Londra 11:39
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Francoforte 11:39
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 29/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 29/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo

Controllato progresso per il cross americano contro Yen, che chiude in salita dello 0,43%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 160,529, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 159,673. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 161,385.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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