Milano 11:40
43.431 +0,12%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
45.167 -1,73%
Londra 11:41
10.025 +0,57%
Francoforte 11:40
22.292 -0,04%

Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,39%)

Il DAX scambia in avvio a 22.213,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,39%)
Discesa moderata per l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,39%, dopo aver aperto a 22.213,86 punti.
Condividi
```