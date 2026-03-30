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Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,39%)
Il DAX scambia in avvio a 22.213,86 punti
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Finanza
30 marzo 2026 - 09.04
Discesa moderata per l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,39%, dopo aver aperto a 22.213,86 punti.
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