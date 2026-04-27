Auto, Toyota: nell'esercizio 2026 tornano a crescere vendite e produzione

(Teleborsa) - Toyota Motor ha pubblicato i dati di vendita e produzione relativi a marzo 2026 e all'intero anno fiscale 2026 (aprile 2025-marzo 2026), confermando un recupero rispetto all'anno fiscale precedente su entrambi i fronti.



Il totale mondiale delle vendite del Gruppo (Toyota inclusa Lexus, Daihatsu e Hino) nell'anno fiscale 2026 si è attestato a 11.283.215 unità, in crescita del 2,5% rispetto agli 11.011.383 del FY2025, segnando il primo incremento annuale in due anni. Su base di anno solare, il 2025 ha fatto ancora meglio: 11.322.575 unità, +4,6% rispetto alle 10.821.480 del 2024.



A marzo 2026 il Gruppo ha consegnato 983.126 unità, in calo del 5,8% rispetto alle 1.043.423 di marzo 2025, confermando il secondo mese consecutivo di flessione tendenziale. Nel primo trimestre del 2026 (gennaio-marzo) le vendite complessive hanno raggiunto 2.676.574 unità (887.266 a gennaio, 806.182 a febbraio, 983.126 a marzo), in calo di circa l'1,5% rispetto al corrispondente trimestre del 2025.



Sul fronte produttivo, il Gruppo ha assemblato 11.204.032 veicoli nel FY2026 (+2,7% rispetto agli 10.905.125 del FY2025), anche questo il primo aumento in due anni. Il 2025 su base solare si è chiuso a 11.221.960 unità (+5,7% sul 2024). Marzo 2026 ha registrato 1.018.926 unità prodotte, in crescita del 3,9% rispetto alle 980.307 di marzo 2025, segnando il primo dato mensile positivo dopo tre mesi consecutivi di calo. Nel primo trimestre 2026 la produzione complessiva è stata pari a 2.735.314 unità (848.020 a gennaio, 868.368 a febbraio, 1.018.926 a marzo), sostanzialmente in linea con i livelli del primo trimestre 2025.

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