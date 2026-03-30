Enel, acquistate azioni proprie per oltre 273,9 milioni di euro e concluso il buyback

(Teleborsa) - Enel ha comunicato di aver acquistato sul mercato regolamentato Euronext Milan nonché su sistemi multilaterali di negoziazione nell'ambito del programma di buyback, tra il 23 e il 25 marzo 2026, complessivamente 29.804.336 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 9,1910 euro per azione, per un controvalore di 273.932.812,471 euro.



Queste operazioni, ha reso noto il Gruppo energetico, concludono il Programma di acquisto avviato il 23 febbraio 2026, nell'ambito del quale sono state acquisite complessivamente 106.661.417 azioni (pari all'1,0491% circa del capitale sociale), al prezzo medio di 9,3755 euro per azione, per un controvalore di 999.999.993,656 euro.



Al 25 marzo 2026, Enel detiene 243.416.292 azioni proprie (pari al 2,3943% circa del capitale sociale), incluse quelle già in portafoglio.



Sul listino milanese, oggi, seduta vivace per il Gruppo energetico , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,82%.









Condividi

```