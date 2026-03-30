Buzzi, acquistate azioni proprie per oltre 16,7 milioni di euro
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra il 23 e il 27 marzo 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 382.935 azioni proprie, al prezzo medio di 43,8158 euro per un controvalore pari a 16.778.596,28 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, al 27 marzo Buzzi detiene 13.818.508 azioni ordinarie proprie pari al 7,174% del capitale sociale.
A Milano, intanto, la società attiva nel settore del cemento estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 43,34 euro.
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