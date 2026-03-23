Buzzi, acquistate azioni proprie per oltre 25,2 milioni di euro
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra il 16 e il 20 marzo 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 590.705 azioni proprie, al prezzo medio di 42,8088 euro per un controvalore pari a 25.287.358,40 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, al 20 marzo Buzzi detiene 13.435.573 azioni ordinarie proprie pari al 6,975% del capitale sociale.
A Milano, intanto, peggiora la performance della società attiva nel settore del cemento, con un ribasso del 2,07%, portandosi a 41,64 euro.
```