ESI, il CdA nomina Riccardo Di Pietrogiacomo Amministratore Delegato

(Teleborsa) - ESI , società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato: la nomina del Consigliere Riccardo Di Pietrogiacomo quale Amministratore Delegato, al quale sono stati conferiti i poteri di gestione finanziaria, organizzativa, tecnica ed operativa della Società; l'attribuzione all'Amministratore Delegato Riccardo Di Pietrogiacomo della qualifica di Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008, con i più ampi poteri di rappresentanza, gestione e organizzazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; la ripartizione del compenso annuo lordo deliberato dall'Assemblea del 30 aprile 2026.



Il Consiglio di Amministrazione, si legge in una nota, ha inoltre verificato i requisiti di indipendenza in capo all'Amministratore Alessandro Pampuri, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo TUF, accertandone la sussistenza.



La Società comunica altresì che, a decorrere dalla data odierna, l’Ing. Stefano Plocco assume la carica di Direttore Generale ai sensi e secondo quanto stabilito dall’art. 20 dello Statuto sociale.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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