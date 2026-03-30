Esselunga, vendite a 9,5 miliardi nel 2025 e utile netto triplicato a 163,8 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Esselunga ha approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Le vendite totali della catena della grande distribuzione si attestano a 9.531,8 milioni di euro, in crescita dello 0,9% rispetto al 2024. Esselunga ha mantenuto la propria competitività di prezzo, con un differenziale negativo di 0,8 punti percentuali sia nella trading area di riferimento sia nel mercato nazionale rispetto alla media della concorrenza (fonte NRPS Nielsen).



Il miglioramento della redditività è il dato più significativo dell'esercizio. L'EBITDA sale a 725,5 milioni di euro, pari al 7,6% sulle vendite, rispetto ai 570,8 milioni (6,0%) del 2024. Il dato include un beneficio di circa 48 milioni legato alla chiusura della campagna raccolta premi, contabilizzato ai sensi dell'IFRS 15: al netto di questo effetto l'incidenza dell'EBITDA sulle vendite sarebbe pari al 7,1%. Il risultato operativo (EBIT) quasi raddoppia a 294,7 milioni (3,1% sulle vendite) da 163,5 milioni (1,7%) del 2024. Il risultato netto triplica a 163,8 milioni da 55,9 milioni, portando l'incidenza sulle vendite dall'0,6% all'1,7%.



Gli investimenti dell'esercizio ammontano a 378,4 milioni di euro.



La posizione finanziaria netta adjusted si attesta a -1.615 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai -1.694,1 milioni di fine 2024, grazie a un flusso operativo di 589,3 milioni che ha più che compensato gli esborsi per investimenti (444,3 milioni) e attività di finanziamento (81,1 milioni).

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