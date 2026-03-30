Milano 30-mar
43.823 +1,02%
Nasdaq 30-mar
22.953 -0,78%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 30-mar
10.128 +1,61%
Francoforte 30-mar
22.563 +1,18%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Telecommunications
Performance positiva per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la giornata in aumento dell'1,10% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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