Ilpra, ricavi in crescita a doppia cifra nel 2025, filiale di Dubai aperta e operativa

(Teleborsa) - Il Gruppo Ilpra chiude il 2025 con Ricavi pari a 84,0 milioni di euro, +20,2% rispetto al 2024. I Ricavi realizzati in Italia sono pari a 32,2 milioni, in incremento del 28% sul 2024, e rappresentano il 38% del totale (36% nel 2024). I Ricavi realizzati all’Estero sono pari a 51,8 milioni, in incremento del 16% rispetto al 2024 e rappresentano il 62% del totale (64% nel 2024).



Il Valore della produzione è pari a 92,0 milioni, +19,1% rispetto all'esercizio precedente, per effetto principalmente della crescita dei ricavi e del magazzino, oltre all’incremento delle immobilizzazioni lavori interni di Euro 0,2 milioni, investimenti in R&D finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie per il packaging.



L’EBITDA si attesta a 16,2 milioni, +10,7% rispetto a 14,7 milioni nel 2024, corrispondente a un EBITDA margin del 19,3% (calcolato sui ricavi di vendita), in riduzione rispetto al 21,0% del 2024 per effetto dell’incremento dei costi del personale e dei servizi.



L’Utile Netto ammonta a 7,6 milioni, in crescita del +14,0% rispetto il 2024, mentre l’Utile Netto di pertinenza del Gruppo è pari a 6,1 milioni (Euro 5,3 milioni nel 2024). Il Net Profit margin si attesta al 9,0%, rispetto al 9,5% del 2024.



L’Indebitamento Finanziario Netto cifra in 22,7 milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 2024 (20,1 milioni), con disponibilità liquide per 14,4 milioni (14,1 milioni al 31 dicembre 2024). L’indebitamento evidenziato è frutto degli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio con quattro operazioni di M&A.



Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea di distribuire un dividendo lordo, pari a 0,12 euro per ognuna delle azioni ordinarie, che verrà effettuato in due tranche. Il dividend yield, calcolato sul prezzo ufficiale di chiusura al 27 marzo 2026, risulta pari al 2,23% mentre il payout ratio risulta pari a circa il 44% dell’utile della Capogruppo.



Con riferimento all’attuale situazione in Medioriente, Ilpra ricorda che il Gruppo è presente con la filiale di Dubai presso gli Emirati Arabi Uniti, la cui rilevanza a livello di risultati di bilancio consolidato è minima. "Ad oggi la filiale risulta aperta ed operativa e gli stock di magazzino hanno supportato le richieste dei clienti, mentre in previsione futura sono state valutate dal management alternative di approvvigionamento, come il porto emiratino di Fujairah e quello saudita di Gedda", ha comunicato la società. Ilpra ha anche aggiunto che "è ripresa la normale attività di consegna merci e il management del Gruppo è fiducioso di riprendere al più presto l’attività lavorativa a pieno regime".



"Guardiamo al 2026 con fiducia, supportati da una buona visibilità sul portafoglio ordini e da un mercato che, pur con dinamiche non lineari, presenta prospettive di crescita", ha detto il Presidente e AD Maurizio Bertocco.









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