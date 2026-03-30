Londra: brillante l'andamento di Land Securities Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società immobiliare inglese, che avanza bene del 2,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Land Securities Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Land Securities Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,375 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,46. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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