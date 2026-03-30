Londra: risultato positivo per Rio Tinto
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Gruppo minerario anglo-australiano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,21%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rio Tinto rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo di Rio Tinto ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 68,12 sterline. Supporto a 67,23. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 69,01.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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