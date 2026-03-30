Piazza Affari: performance negativa per SOL

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , con un ribasso dell'1,96%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che SOL mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,83%, rispetto a +1,81% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Il quadro tecnico di breve periodo di SOL mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 55,9 Euro. Rischio di discesa fino a 54,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 57,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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