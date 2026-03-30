Poste Italiane, al via domani un piano di buyback fino a 50 milioni di euro

(Teleborsa) - Poste Italiane ha reso noto in un comunicato che avvierà dal 31 marzo 2026 un programma di acquisto di azioni proprie, in attuazione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2025. Gli acquisti saranno effettuati direttamente sul mercato nel rispetto della normativa vigente e hanno come obiettivo la copertura dei piani di remunerazione variabile in azioni destinati ad amministratori e dipendenti del gruppo.



L'operazione potrà riguardare fino a un massimo di 2,6 milioni di azioni, pari a circa lo 0,20% del capitale sociale, per un esborso complessivo fino a 50 milioni di euro. Il programma potrà essere realizzato anche in più tranche o solo parzialmente e dovrà concludersi entro 18 mesi dalla delibera assembleare.



Al 30 marzo, Poste Italiane detiene già in portafoglio circa 11.994.110 di azioni proprie.



A Milano, oggi, controllato progresso per la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che chiude in salita dello 0,63%.

















Condividi

```