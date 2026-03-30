Promotica, fatturato 2025 in forte crescita a 137,4 milioni (+43,1%)

(Teleborsa) - Promotica , agenzia loyalty quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in soluzioni di marketing per fidelizzazione e brand advocacy, ha comunicato un fatturato consolidato preliminare 2025 pari a 137,4 milioni di euro, in crescita del 43,1% rispetto ai 96 milioni del 2024. Il dato non è ancora sottoposto a revisione legale; il bilancio definitivo sarà approvato il 14 maggio 2026.



La crescita riflette un significativo aumento del valore medio delle campagne gestite, salito a circa 578 mila euro da circa 194 mila euro nel 2024, a fronte di una riduzione del numero complessivo di campagne – 199 nel 2025 – e di 106 clienti attivi. Il fatturato estero si attesta a 13,6 milioni, sostanzialmente stabile rispetto ai 14,1 milioni del 2024.



Diego Toscani, Amministratore Delegato, ha dichiarato: "Si tratta di risultati importanti che vanno nella direzione di affermare il gruppo come leader nazionale nel settore della Loyalty e costituiscono una base fondamentale per dare una forte accelerazione ai temi della digitalizzazione e della internazionalizzazione che costituiscono gli obiettivi prioritari dei prossimi anni."

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