Fuchs aumenta il dividendo dopo fatturato 2025 in leggera crescita a 3,56 miliardi di euro

(Teleborsa) - Fuchs , multinazionale tedesca produttrice di lubrificanti e relativi prodotti speciali, ha chiuso il 2025 con un fatturato in crescita dell'1% a 3,56 miliardi di euro e un EBIT stabile a 435 milioni di euro. L'utile netto è aumentato dell'1% a 306 milioni di euro e il free cash flow è cresciuto del 41% a 289 milioni di euro. L'azienda ha proposto un aumento del dividendo del 5%, portandolo a 1,23 euro per azione privilegiata e 1,22 euro per azione ordinaria.



"Il 2025 è stato un anno impegnativo dal punto di vista geopolitico - ha commentato il presidente Stefan Fuchs - Oltre alle numerose guerre, la politica doganale statunitense ha rappresentato una sfida particolare. Nel nostro mercato interno, la Germania, gli alti prezzi dell'energia e un settore automobilistico in difficoltà con vendite in calo hanno avuto un impatto negativo. Inoltre, molte valute a noi rilevanti si sono deprezzate rispetto all'euro. Nonostante il difficile contesto di mercato, abbiamo generato un fatturato di 3,6 miliardi di euro e un EBIT di 435 milioni di euro. Con 249 milioni di euro, il Valore Aggiunto (FVA) di FUCHS si è avvicinato ai massimi precedenti. L'elevato free cash flow ante acquisizioni, pari a 316 milioni di euro, conferma ancora una volta la nostra decisione di proporre il 24° aumento consecutivo del dividendo".



Fuchs ritiene di essere ben posizionata per incrementare ulteriormente il fatturato e gli utili nel 2026. Nello specifico, per l'esercizio in corso si prevede un fatturato di circa 3,7 miliardi di euro e un EBIT di circa 450 milioni di euro. Questa crescita si basa sul presupposto che tutte le regioni contribuiranno attraverso una crescita organica trainata dai volumi. Il piano include anche l'acquisizione di tutte le quote della joint venture OPET in Turchia, annunciata all'inizio di febbraio.









(Foto: FUCHS PETROLUB)

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