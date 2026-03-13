El.En., l'utile scende a 43,4 milioni nel 2025. Dividendo di 0,25 euro

(Teleborsa) - El.En. , società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso l'esercizio 2025 con un fatturato consolidato di 591 milioni di euro, in crescita del 4,4% rispetto al 2024 e un risultato operativo pari a 77,8 milioni di euro, in calo rispetto i 78,3 milioni di euro dell'anno precedente e con una incidenza sul fatturato del 13,2%. Il risultato netto di Gruppo è pari a 43,4 milioni di euro, con una diminuzione del 15,9% circa rispetto ai 51,6 milioni di euro dell'anno precedente.



Nel quarto trimestre i risultati hanno confermato l'andamento in progressiva crescita registrato nell'anno, sia nel fatturato che nel risultato operativo. Nel quarto trimestre 2025 il fatturato consolidato è stato pari a 168,9 milioni di euro (+5,8%) con un risultato operativo di 22,8 milioni di euro (+6,3%).



Dal punto di vista dei ricavi il quarto trimestre 2025 ha visto un grande recupero del settore industriale, che si è allineato al settore medicale nella crescita rispetto al 2024, con un fatturato annuale di 162 milioni di euro (+ 4,3%) e trimestrale di 48 milioni di euro (+10,6%), mentre il settore medicale ha toccato i 429 milioni di euro (+4,4%) su base annuale ed i 121 milioni di euro nel trimestre (+4,1%).



"Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti, ottenuti in un contesto generale non particolarmente favorevole - ha commentato il presidente Gabriele Clementi - I dazi introdotti dall'amministrazione statunitense e l'indebolimento del dollaro hanno inciso sulle nostre esportazioni verso il principale mercato estero, mentre l'uscita dal perimetro di consolidamento della società giapponese Withus ha comportato una riduzione di circa il 5% del fatturato del settore medicale. Al netto di questi fattori, la crescita organica del settore medicale si è avvicinata al 10%, mentre il settore industriale ha registrato un incremento superiore al 4%".



"Questi risultati confermano la capacità del Gruppo di orientare l'innovazione di prodotto verso le esigenze dei mercati di riferimento - ha aggiunto - La dinamica positiva di ordinativi e vendite - in particolare in Italia, in Asia e in Germania, ma anche negli Stati Uniti nonostante il contesto - conferma la validità della nostra strategia e la capacità del Gruppo di offrire soluzioni tecnologicamente e funzionalmente innovative".



Alla fine dell'esercizio 2025 la posizione finanziaria netta era pari a 172,2 milioni di euro, in aumento grazie alla generazione di cassa, e testimonianza della consistente solidità finanziaria del gruppo industriale. Inoltre, sono detenute ulteriori attività liquide per 11 milioni di euro circa inscritte per loro natura tra le immobilizzazioni finanziarie.



Con riguardo all'outlook, El.En. afferma che la raccolta ordini degli ultimi mesi del 2025 è stata molto positiva sia per il settore medicale che per il settore industriale, e costituisce una solida premessa per il buon andamento dell'esercizio 2026; il Gruppo prevede per il 2026 una crescita del fatturato attorno al 5% ed un miglioramento dell'incidenza del risultato operativo sul fatturato.



Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti, chiamata per il prossimo 29 aprile 2026, in prima convocazione e in seconda per il 6 maggio 2026 la distribuzione di un dividendo di 0,25 euro per azione, con data di pagamento il 27 maggio 2026 (stacco cedola n. 5 in Borsa 25 maggio 2026) e con record date alla data del 26 maggio 2026.

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