RFI: cantiere Pigneto, la nuova fermata prende forma con la posa dei primi binari

(Teleborsa) - Avanza a ritmo sostenuto la conclusione della prima fase dei lavori per la nuova fermata Pigneto. Nel fine settimana è stato attivato nella configurazione definitiva il primo dei due binari che, a lavori ultimati, permetterà di collegare il quartiere alle linee ferroviarie FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto e FL3 Viterbo–Roma Ostiense.



In 18 mesi di attività del cantiere sono stati scavati circa 46.000 metri cubi di terreno (poco oltre la metà del totale previsto) e realizzate oltre 60.000 metri cubi di strutture in cemento armato (pari a quasi il 50% dell’intervento).



Il cantiere oggi vede completata la struttura di contenimento sul lato di Circonvallazione Casilina ovest, la rimozione integrale della scarpata, la realizzazione della platea di fondazione destinata a sostenere uno dei binari della linea e la prima porzione del sottopasso che collegherà la nuova stazione con la linea C della metropolitana di Roma. Sono in fase di ultimazione la banchina, le pareti della stazione e le scale.



La nuova fermata Pigneto rappresenta un’opera strategica per il sistema di trasporto della Capitale, pensata per migliorare l’accessibilità, rafforzare l’interconnessione tra ferrovia e metropolitana e restituire alla città spazi urbani fino ad oggi frammentati.



Il progetto per la realizzazione della nuova ferma Pigneto si compone di due fasi: la prima prevede l’attivazione della fermata in configurazione “light”, con parziale copertura della ferrovia per garantire il collegamento tra i due lati del quartiere.



Nella seconda fase sarà completata la copertura trasversale della trincea ferroviaria e sarà realizzata un’ampia piazza pedonale. Sarà attivato anche il sottopasso pedonale per il collegamento diretto con la Metro C. Il valore dei lavori appaltati, finanziati in parte con fondi PNRR, è di oltre 130 milioni di euro.



La realizzazione della copertura del vallo, che coprirà integralmente la fermate e le linee ferroviarie, permetterà di unire le due parti del quartiere realizzando una piazza di 13.000 mq che ospiterà un hub culturale immerso nel verde con aree dedicate allo svago e allo sport.



I benefici che l’opera porterà al quartiere e all’intera città sono molteplici: l’area - che al momento non ha accesso diretto alla ferrovia - avrà una fermata che permetterà il collegamento con diverse linee ferroviarie che consentiranno di congiungere il quartiere con altre importanti zone della regione e della città (ad esempio i due grandi poli ospedalieri San Filippo Neri e Gemelli), incluso il collegamento diretto con l’aeroporto di Fiumicino.



L’opera rientra nel progetto Cantieri Parlanti, un’iniziativa del Gruppo FS, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il progetto punta a informare e comunicare in modo chiaro e trasparente le opere ferroviarie in corso di realizzazione con l’obiettivo di informare, illustrare i vantaggi e fornire dati aggiornati attraverso pannelli collocati all’interno dei cantieri, ben visibili alla cittadinanza e a chi transita sulle linee e sulle strade limitrofe.



Cantieri Parlanti comunicano anche tramite una pagina dedicata alle Opere Strategiche, presente sul sito fsitaliane.it, aggiornata sullo stato dei fatti e sull’avanzamento delle attività.

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