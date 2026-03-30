TSMC, Citigroup alza il target TP con stime al rialzo degli utili fino al 2028 grazie all'AI

(Teleborsa) - Citigroup ha alzato il target price su Taiwan Semiconductor Manufacturing da 2.600 a 2.800 dollari taiwanesi, confermando il rating "buy" dopo aver rivisto al rialzo le stime sugli utili fino al 2028. Il nuovo obiettivo implica un rendimento del 53,8% rispetto al prezzo di chiusura del 27 marzo di 1.820 dollari taiwanesi, con un rendimento totale atteso del 55,3% includendo i dividendi.



Il driver principale è l'accelerazione della domanda di chip guidata dall'intelligenza artificiale. Citi prevede che l'utile netto di TSMC salirà da 1,72 trilioni di dollari taiwanesi nel 2025 a 2,43 trilioni nel 2026, 3,39 trilioni nel 2027 e 4,30 trilioni nel 2028, con una crescita rispettivamente del 41,5%, 39,5% e 27%. Le stime sull'utile per azione per il 2027 e il 2028 sono rispettivamente del 18% e del 28% superiori al consenso Bloomberg.



Il nodo produttivo N2 – cioè la generazione di processo di fabbricazione dei semiconduttori da 2 nanometri – è indicato come principale catalizzatore: dovrebbe rappresentare il 29% dei ricavi nel 2027, diventando il maggiore contributore nella storia di TSMC. "Ci aspettiamo che N2 diventerà il nodo più grande e il maggiore contributore di ricavi per TSMC di sempre, con una forte domanda e una solida visibilità degli ordini almeno per i prossimi tre anni", ha sottolineato Citi Research.



Nvidia sarà il primo cliente del nodo A16 con la GPU Feynman nel 2028, mentre i chip AI di Google e AWS migreranno a N2 dalla fine del 2027. I ricavi legati all'AI sono attesi in crescita di oltre il 100% anno su anno fino al 2027.



Sul fronte dei rischi, Citi ritiene che le preoccupazioni legate alle tensioni in Medio Oriente sull'approvvigionamento energetico siano gestibili e non le ha incorporate nelle proprie ipotesi di interruzione della produzione.

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