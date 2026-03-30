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TSMC, Citigroup alza il target TP con stime al rialzo degli utili fino al 2028 grazie all'AI

Finanza
TSMC, Citigroup alza il target TP con stime al rialzo degli utili fino al 2028 grazie all'AI
(Teleborsa) - Citigroup ha alzato il target price su Taiwan Semiconductor Manufacturing da 2.600 a 2.800 dollari taiwanesi, confermando il rating "buy" dopo aver rivisto al rialzo le stime sugli utili fino al 2028. Il nuovo obiettivo implica un rendimento del 53,8% rispetto al prezzo di chiusura del 27 marzo di 1.820 dollari taiwanesi, con un rendimento totale atteso del 55,3% includendo i dividendi.

Il driver principale è l'accelerazione della domanda di chip guidata dall'intelligenza artificiale. Citi prevede che l'utile netto di TSMC salirà da 1,72 trilioni di dollari taiwanesi nel 2025 a 2,43 trilioni nel 2026, 3,39 trilioni nel 2027 e 4,30 trilioni nel 2028, con una crescita rispettivamente del 41,5%, 39,5% e 27%. Le stime sull'utile per azione per il 2027 e il 2028 sono rispettivamente del 18% e del 28% superiori al consenso Bloomberg.

Il nodo produttivo N2 – cioè la generazione di processo di fabbricazione dei semiconduttori da 2 nanometri – è indicato come principale catalizzatore: dovrebbe rappresentare il 29% dei ricavi nel 2027, diventando il maggiore contributore nella storia di TSMC. "Ci aspettiamo che N2 diventerà il nodo più grande e il maggiore contributore di ricavi per TSMC di sempre, con una forte domanda e una solida visibilità degli ordini almeno per i prossimi tre anni", ha sottolineato Citi Research.

Nvidia sarà il primo cliente del nodo A16 con la GPU Feynman nel 2028, mentre i chip AI di Google e AWS migreranno a N2 dalla fine del 2027. I ricavi legati all'AI sono attesi in crescita di oltre il 100% anno su anno fino al 2027.

Sul fronte dei rischi, Citi ritiene che le preoccupazioni legate alle tensioni in Medio Oriente sull'approvvigionamento energetico siano gestibili e non le ha incorporate nelle proprie ipotesi di interruzione della produzione.
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