USA, Fed di Dallas: attività manifatturiera in Texas in rallentamento a marzo

(Teleborsa) - Peggiora l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas, nel mese di marzo, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey.



L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a -0,2 punti rispetto ai +0,2 del mese precedente.



Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento supera il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.



L'indice di produzione, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è sceso a 6,8 punti, mentre i nuovi ordini scivolano a +6,1 punti da 11,1.



L'indice della capacità di utilizzo cala di 5 punti e si porta e a +7,2 punti mentre l'indice delle consegne scende di 8 punti a +1,8 punti.

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