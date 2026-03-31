Milano 9:33
43.857 +0,08%
Nasdaq 30-mar
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Dow Jones 30-mar
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Londra 9:33
10.173 +0,44%
22.593 +0,13%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 30/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 30/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Controllato progresso per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude in salita dello 0,30%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8714, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8664. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8764.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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