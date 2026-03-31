Milano 9:35
43.893 +0,16%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
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Londra 9:35
10.176 +0,47%
22.605 +0,19%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Risultato negativo per il Nasdaq Composite, con una flessione dello 0,73%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nasdaq Composite, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 20.416,2. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 21.551,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 20.037,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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