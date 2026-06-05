Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 4/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Sostanziale invarianza per il Nasdaq Composite, che archivia la seduta con un -0,09%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 27.006,3. Primo supporto visto a 26.743,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 26.655,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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