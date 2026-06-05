Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
Sostanziale invarianza per il Nasdaq Composite, che archivia la seduta con un -0,09%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 27.006,3. Primo supporto visto a 26.743,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 26.655,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)