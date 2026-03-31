Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo
Il Cross americano contro Yen ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 159,756.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 160,192. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 159,429. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 159,101.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)