Milano 9:36
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Dow Jones 30-mar
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Londra 9:36
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Il Cross americano contro Yen ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 159,756.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 160,192. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 159,429. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 159,101.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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