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Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,56%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.891,86 punti
In breve
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Finanza
31 marzo 2026 - 09.20
Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,56% e archivia la seduta a 3.891,86 punti.
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