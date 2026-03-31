CDP presenta "Famglie e Risparmio", realizzato per il 175° anniversario

(Teleborsa) - Il ruolo svolto dalnegli ultimi decenni e le sue prospettive di fronte allein atto sono stati i temi al centro dell’evento promosso da Cassa Depositi e Prestiti insieme alla Fondazione Collegio Carlo Alberto e che ha visto la partecipazione degli studenti del collegio e di alcuni ricercatori universitari.Il confronto, ospitato nella sede del Collegio Carlo Alberto, è stato caratterizzato anche dalla presentazione del libro “Famiglie e risparmio - Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani”, pubblicato in occasione dei 175 anni dalla fondazione di Cassa Depositi e Prestiti, nata nel 1850 proprio nel capoluogo piemontese, che all'epoca era capitale del regno. Il volume analizza laprendendo come riferimento la, quella che contraddistingue la"In quasi due secoli di storia, Cassa Depositi e Prestiti ha sostenuto la crescita dell’Italia anche attraverso la leva fondamentale del risparmio degli italiani. In qualità di Banca di sviluppo, infatti, il nostro ruolo è quello di convertire questo patrimonio in risorse attive e iniziative concrete per. Un tema sempre più centrale considerando anche che esiste una leva non sufficientemente utilizzata che è quella del risparmio non produttivo. Rivolgo infine un ringraziamento speciale al Collegio Carlo Alberto che oggi ci ha ospitato e ai giovani studenti che ci hanno ascoltato, i protagonisti del futuro del Paese”, ha evidenziato Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP.“Capire e approfondire le caratteristiche del risparmio degli italiani è estremamente importante, soprattutto in momenti di grande incertezza come quelli che stiamo vivendo. La Fondazione Collegio Carlo Alberto è alla frontiera nella ricerca su questi temi e anche sulla. Siamo onorati di ospitare la presentazione del libro ‘Famiglie e risparmio’ curato dal Prof. Luigi Guiso e di celebrare a Torino il 175° anniversario della fondazione della Cassa Depositi e Prestiti, che nei suoi quasi due secoli di vita hae lo ha bene”, ha commentato Giorgio Barba Navaretti, Presidente della Fondazione Collegio Carlo Alberto.Il Piemonte si conferma anche oggi una Regione di rilievo nel panorama italiano del risparmio. Stando agli ultimi numeri aggiornati al 2024, il totale dei depositi bancari nella Regione è pari al 6,6% del dato nazionale. Nel dettaglio, guardando ale distribuiti da Poste italiane,sottoscrittori di circa 4,4 milioni di titoli tra Buoni e Libretti, per. Solo nel 2024, nella Regione sono stati venduti oltre 3 miliardi di euro di Buoni Fruttiferi Postali, corrispondenti all’8% di quanto collocato complessivamente nell’anno.