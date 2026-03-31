Circle, la controllata eXyond acquista il 100% di QMAP per 1,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Circle , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha reso noto che la controllata eXyond ha perfezionato un'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di QMAP, società italiana attiva nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate in ambito GIS (Geographic Information System) e Intelligent Transport Systems (ITS).



La società ha registrato ricavi pari a circa 1,4 milioni di euro nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, in crescita rispetto all'esercizio precedente (circa +17%), un EBITDA di circa 0,3 milioni di euro (EBITDA margin pari a circa il 21%), un utile netto pari a circa 140 mila euro, PFN sostanzialmente neutra al 31/3/2026.



L'operazione prevede un corrispettivo complessivo per cassa articolato in tre tranche: una prima pari a circa 0,86 milioni di euro corrisposta alla data odierna, una seconda pari a 0,29 milioni di euro da corrispondersi entro il 30 settembre 2026, a valle della chiusura del primo semestre 2026, e una terza tranche, da corrispondersi entro aprile 2027, fino a circa 0,36 milioni, comprensivo di una componente fissa e una componente variabile (earn-out) legata al raggiungimento di specifici obiettivi economico-finanziari nei 12 mesi di riferimento (e con parziale pagamento in azioni Circle Spa).



"Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Gruppo, rafforzando le competenze in ambito infomobility e analytics e consolidando un'integrazione industriale già avviata - ha dichiarato l'AD Luca Abatello - L'acquisizione si inserisce pienamente nella strategia di sviluppo delineata dal piano industriale Connect 4 Agile Growth, con l'obiettivo di creare ecosistemi digitali sempre più connessi, scalabili e orientati all'innovazione".

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