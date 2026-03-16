Buzzi, buyback per oltre 25,2 milioni di euro
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra il 9 e il 13 marzo 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 586.214 azioni proprie, al prezzo medio di 43,0999 euro per un controvalore pari a 25.265.737,24 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, al 13 marzo Buzzi detiene 12.844.868 azioni ordinarie proprie pari al 6,668% del capitale sociale.
A Milano, intanto, discreta la performance della società attiva nel settore del cemento, che si attesta a 42,72 euro, in lieve aumento dell'1,33%.
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