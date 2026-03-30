Eventi e scadenze: settimana del 30 marzo 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 30/03/2026

Appuntamenti:

Forum della Cucina Italiana - Masseria Li Reni, Manduria - Iniziativa promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l'Agenzia ICE e organizzata da Comin & Partners per approfondire le nuove strategie di crescita del settore, affrontando i temi più urgenti del comparto agroalimentare. Interverranno, tra gli altri, Raffaele Fitto, Alessandro Giuli, Francesco Lollobrigida, Fausta Bergamotto, Marcello Gemmato, Matteo Zoppas, Federico Bricolo, Maura Latini, Marco Pesaresi, Ettore Prandini, Cosimo Rummo e Lino Enrico Stoppani (da domenica 29/03/2026 a lunedì 30/03/2026)

Attività di Governo - Ministro Urso in missione a Washington - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà a Washington per una missione istituzionale negli Stati Uniti, volta a rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica tra i due Paesi nei settori strategici dello Spazio, delle materie prime critiche e delle tecnologie emergenti. Avrà incontri al quartier generale della NASA e alla Casa Bianca (da lunedì 30/03/2026 a martedì 31/03/2026)

UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - Bruxelles - I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulla transizione energetica nei settori della pesca e dell'acquacoltura dell'UE, come pure sull'agricoltura e l'alimentazione. I ministri dell'Agricoltura discuteranno anche di questioni relative al commercio e dei recenti sviluppi

09:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Como, Teatro Sociale (piazza Verdi) - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, partecipa al Convegno "Il coraggio delle scelte: combattiamo la criminalità"

10:00 - 1° Forum Nazionale sulla povertà dei trasporti - Società Umanitaria, Milano - Evento organizzato dal Transport Poverty Lab e patrocinato dalla Commissione Europea, dal MASE e dal MIT, con l'obiettivo di portare al centro del dibattito pubblico il tema della povertà dei trasporti. Tra gli interventi, Vannia Gava (Viceministro Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Videomessaggio), Fabrizio Garavaglia (Presidente Nordcom) e Raimondo Orsini (Direttore Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile)

11:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà al telefono con Milano durante il Convegno "Ferrovie, ponti e strade. Costruire il domani" - Fondazione Feltrinelli (viale Pasubio, 5)

Aziende:

A.B.P. Nocivelli - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2025

Aatech - CDA: Bilancio

Abc Company - CDA: Bilancio

Acquazzurra - CDA: Bilancio

Ambromobiliare - CDA: Bilancio

BFF Bank - CDA: Progetto di bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Centrale del Latte d'Italia - CDA: Bilancio

Convergenze - CDA: Bilancio

Datrix - CDA: Bilancio

Distribuzione Elettrica Adriatica - CDA: Bilancio

Doxee - CDA: Bilancio

E.T.S. Engineering And Technical Services - CDA: Bilancio

Edgelab - CDA: Bilancio

Emma Villas - CDA: Bilancio

Energy - Appuntamento: Conference call di presentazione dei dati finanziari consolidati - ore 11.00

Erredue - CDA: Bilancio

Esi - CDA: Bilancio

Estrima - CDA: Bilancio

Eukedos - CDA: Bilancio

First Capital - CDA: Bilancio

Franchetti - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Gentili Mosconi - CDA: Bilancio

GPI - CDA: Bilancio

Green Oleo - CDA: Bilancio

Haiki+ - CDA: Bilancio

Ilpra - CDA: Bilancio

Innovatec - CDA: Bilancio

Ivision Tech - CDA: Bilancio

Kaleon - CDA: Bilancio

Laboratorio Farmaceutico Erfo - CDA: Bilancio

Leone Film Group - CDA: Bilancio

Litix - CDA: Bilancio

Markbass - CDA: Approvazione del del Progetto del Bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025

Mit Sim - CDA: Bilancio

NewPrinces - Appuntamento: Presentazione dei dati contabili agli analisti finanziari - CDA: Approvazione dei risultati finanziari consolidati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025

Notorious Pictures - CDA: Bilancio

Novamarine - CDA: Bilancio

Pasquarelli Auto - CDA: Bilancio

Planetel - CDA: Bilancio

Promotica - CDA: Preconsuntivo Bilancio

Redelfi - CDA: Bilancio

Redfish Longterm Capital - CDA: Bilancio

Tps - CDA: Bilancio



Martedì 31/03/2026

Appuntamenti:

Attività di Governo - Ministro Urso in missione a Washington - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà a Washington per una missione istituzionale negli Stati Uniti, volta a rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica tra i due Paesi nei settori strategici dello Spazio, delle materie prime critiche e delle tecnologie emergenti. Avrà incontri al quartier generale della NASA e alla Casa Bianca (da lunedì 30/03/2026 a martedì 31/03/2026)

UE - Videoconferenza informale dei ministri dell'energia - I ministri dell'energia dell'UE si riuniranno per una videoconferenza informale e discuteranno l'approccio coordinato dell'UE sulla situazione energetica in relazione agli sviluppi in Medio Oriente.

ABI - Credito al Credito 2026 - Milano - Evento annuale promosso da ABI dedicato al Credito a Famiglie e Imprese che coinvolge autorevoli esperti di Istituzioni, banche, imprese e le principali Associazioni di Imprese e dei Consumatori. Interverranno, tra gli altri, Cesare Colombi (Presidente Assofin), Sestino Giacomoni (Presidente CONSAP), Marco Tarantola (AD e DG di Findomestic Banca) e Angelo Camilli (Vice Presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco di Confindustria) (da martedì 31/03/2026 a mercoledì 01/04/2026)

Banca d'Italia - Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Debito estero dell'Italia

10:00 - Istat - Bilancio demografico annuale 2025; Bilancio demografico mensile 01-12 2025; Indicatori demografici 2025

10:00 - Banca d'Italia - Assemblea annuale - Assemblea ordinaria annuale dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia, presso l'Amministrazione Centrale dell'Istituto a Roma, via Nazionale per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025 con la Relazione del Governatore e del Collegio sindacale

11:00 - INPS CIV - Relazione di Verifica sull’attività dell’Istituto relativa all’anno 2025 - sede INPS via Ciro il Grande, Roma - Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS presenta la Relazione di Verifica sull'attività dell'Istituto relativa all'anno 2025, alla quale parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del CIV INPS, Roberto Ghiselli, il Direttore Generale INPS, Valeria Vittimberga e il Presidente INPS, Gabriele Fava

11:30 - Presentazione del Festival dell'Economia di Trento 2026 - Auditorium del MUDEC, Milano - Conferenza Stampa di presentazione della nuova edizione del Festival dell'Economia di Trento, in programma dal 20 al 24 maggio 2026, per illustrare il tema scelto per quest'anno, "Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani", e per anticipare i contenuti, le linee di approfondimento e il programma della manifestazione

14:30 - Presentazione ricerca "Il prezzo nascosto della pirateria" - Camera dei Deputati - Conferenza stampa di presentazione della ricerca "Il prezzo nascosto della pirateria" realizzata dall'Istituto per la Competitività (I-Com). All'evento prenderanno parte, tra gli altri, Massimiliano Capitanio, Commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica eStefano Da Empoli, Presidente I-Com

18:30 - Aspenia Talk "Infrastrutture intelligenti: una visione strategica per lo sviluppo dell'Italia" - Evento organizzato da Aspen Institute in partnership con WeBuild presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" a Milano. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina (Delegato del Presidente di Confindustria per l'Energia)

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

A.B.P. Nocivelli - Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei dati consolidati del Gruppo - ore 11.00

Alfio Bardolla - CDA: Bilancio

Buzzi - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025

Caleffi - CDA: Bilancio

Cleanbnb - CDA: Bilancio

Com.Tel - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025

Eprcomunicazione - CDA: Bilancio

Execus - CDA: Bilancio

Ferretti - CDA: Bilancio

Gel - CDA: Bilancio

Gismondi 1754 - CDA: Bilancio

High Quality Food - CDA: Bilancio

Lucisano Media Group - CDA: Bilancio

Mare Engineering Group - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato 2025

Neurosoft - CDA: Bilancio

NewPrinces - Appuntamento: Pubblicazione dei risultati FY 2025

Nike - Risultati di periodo

Pozzi Milano - CDA: Bilancio

Reway Group - CDA: Bilancio

Rosetti Marino - CDA: Bilancio

S.S. Lazio - CDA: Relazione Semestrale

Societa Editoriale Il Fatto Spa - CDA: Bilancio

Solid World Group - CDA: Bilancio

Tecno - CDA: Bilancio

Unicredit - Assemblea: Sessione ordinaria e straordinaria in unica convocazione - ore 10:00

Unidata - CDA: Bilancio

Valica - CDA: Bilancio

Valtecne - CDA: Bilancio

Vantea Smart - CDA: Bilancio

Websolute - CDA: Bilancio

16:30 - Digitouch - Appuntamento: Webcast online per illustrare i risultati dell’intero anno 2025 del Gruppo



Mercoledì 01/04/2026

Appuntamenti:

ABI - Credito al Credito 2026 - Milano - Evento annuale promosso da ABI dedicato al Credito a Famiglie e Imprese che coinvolge autorevoli esperti di Istituzioni, banche, imprese e le principali Associazioni di Imprese e dei Consumatori. Interverranno, tra gli altri, Cesare Colombi (Presidente Assofin), Sestino Giacomoni (Presidente CONSAP), Marco Tarantola (AD e DG di Findomestic Banca) e Angelo Camilli (Vice Presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco di Confindustria) (da martedì 31/03/2026 a mercoledì 01/04/2026)

Auto - Immatricolazioni di marzo a cura del Ministero dei Trasporti

10:30 - Flair Italia 2026 - Step Out. Navigare nei labirinti delle incertezze - Milano Luiss Hub - 16ª edizione di Flair Italia, di Ipsos in collaborazione con Luiss, la pubblicazione annuale che racconta il Paese attraverso i valori e le opinioni dei cittadini. Tema di quest'anno, "Il labirinto delle incertezze". Tra gli interventi, Nicola Neri (CEO di Ipsos Doxa), Giorgio Fossa (Presidente Luiss), Davide Passero (CEO di Alleanza Assicurazioni) e Francesco Avanzini (DG di Conad)

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica al 103° anniversario dell'Aeronautica militare - Napoli - Cerimonia in occasione del 103° anniversario di costituzione dell'Aeronautica militare alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e successivo intervento del pPresidente al Giuramento e Battesimo del Corso Grifo VI

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso presenta "Le Nuove Sfide del Made in Italy" - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presenta, insieme al Professor Marco Fortis, Vicepresidente e Direttore della Fondazione Edison, il Report ‘Le Nuove Sfide del Made in Italy’

11:00 - Istat - Fattori di rischio per la salute: peso, sedentarietà, fumo e alcol - Anno 2025

12:00 - Istat - Aggiornamento straordinario del sistema informativo Health for All- Italia

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Caravelli - Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del direttore dell'Agenzia Informazioni per la sicurezza esterna (AISE), Giovanni Caravelli

14:30 - Nomisma - 1° Rapporto sul Mercato Immobiliare 2026 - UniCredit Tower Hall, Milano - Presentazione dell'osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma, in collaborazione con UniCredit RE Services. Verrà fornita la fotografia aggiornata dello scenario macroeconomico e della congiuntura del mercato immobiliare italiano e seguiranno interventi di approfondimento tematico presentati da figure istituzionali e primari player del settore

15:00 - Question time - Ministro Urso - Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ala Camera dei Deputati

16:00 - Webinar Columbia Threadneedle Inv. - Il reddito fisso in un mondo Multipolare - l reddito fisso in un mondo Multipolare: globalizzazione, instabilità politica e ciclo degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Interverranno: William Davies – Global Chief Investment Officer e Gene Tannuzzo- Global head of fixed income di Columbia Threadneedle Investments

17:00 - Attività di Governo - Ministro Urso ad evento del Gruppo Amadori - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'evento "Dalla consapevolezza al saper fare - Le competenze nelle filiere Amadori", organizzato dal Gruppo Amadori nell'ambito della Giornata nazionale del Made in Italy 2026

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo



Giovedì 02/04/2026

Appuntamenti:

Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin

BCE - Bollettino Economico

INPS - Osservatorio sul mercato del lavoro - Prevista la pubblicazione dell'Osservatorio sul mercato del lavoro

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

09:30 - XVI Conferenza MAECI - Banca d'Italia con i Delegati e gli Addetti finanziari accreditati all’estero - Farnesina, Roma - Conferenza dal titolo "Un mondo turbolento: crisi politiche, contrasti commerciali e shock economico-finanziari. Quali strategie per lo sviluppo delle esportazioni e la sicurezza economica dell'Italia?", con la partecipazione dei Delegati e degli Addetti finanziari accreditati all'estero. Interventi del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e del Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta

10:00 - Istat - Condizioni di vita e reddito delle famiglie - Anno 2025

10:00 - "Cervelli Ribelli At Work" - The Dome – LUISS Guido Carli, Roma - Evento organizzato da Assotelecomunicazioni-Asstel e Fondazione Cervelli Ribelli ETS, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo. Partecipano, tra gli altri, Alessio Butti (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio), Pietro Labriola (Presidente ASSTEL), Paolo Boccardelli (Rettore Luiss Guido Carli) e Padre Paolo Benanti, tra le voci più autorevoli nel dibattito su etica e innovazione tecnologica

12:00 - Istat - Misure di produttività | Anni 2023-2025

Aziende:

Digital Value - CDA: Bilancio

ENI - Appuntamento: Comunicato stampa - CDA: Delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2025 (quarta tranche)

Inwit - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati 2025 alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

Reti - Assemblea: Bilancio



Venerdì 03/04/2026

Appuntamenti:

10:00 - Istat - Conti economici annuali per settore istituzionale - Anno 2025; Conti non finanziari annuali per settore istituzionale - Anno 2025

11:00 - Istat - Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - IV trimestre 2025; Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche - IV trimestre 2025

Borsa:

Spagna - Borsa di Madrid chiusa per festività

Australia - Borsa di Sydney chiusa per festività

Italia - Borsa di Milano chiusa per festività

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività

Francia - Borsa di Parigi chiusa per festività

Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività

Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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