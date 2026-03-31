Ferretti, l'utile sale a 90,1 milioni nel 2025. Dividendo di 0,11 euro

(Teleborsa) - Ferretti , multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, ha chiuso il 2025 con ricavi netti nuovo in crescita di circa il 5%, passando da circa 1.173,3 milioni nel 2024 a circa 1.231,7 milioni di euro nel 2025. Una buona performance, supportata da un solido portafoglio ordini, con il contributo principale proveniente dai segmenti Made-to-measure e Super yachts.



L'EBITDA adjusted è stato pari a 202,8 milioni di euro, in aumento del 6,7%, con un EBITDA adjusted margin pari a 16,5%, in aumento di 30 punti base rispetto al 16,2% del 2024. L'utile netto si attesta a circa 90,1 milioni di euro, in crescita del 2,2%.



La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2025 era di 111 milioni di euro di cassa netta, in aumento di 45,8 milioni rispetto ai 65,2 milioni al 30 settembre 2025 grazie a un rilascio di capitale circolante supportato dalle consegne della stagione e dai depositi sui nuovi ordini (in diminuzione di 13,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2024 che era pari a 124,6 milioni).



Nel 2025 la raccolta ordini è stata pari a 1.136,6 milioni di euro, quasi in linea (-0,2%) rispetto al 2024 che era pari a 1.139,3 milioni, nonostante la differenza nella presa ordini del segmento Super yachts tra il 2025 e il 2024 (66,1 milioni nel 2025 rispetto a 294,9 milioni nel 2024). Al 31 dicembre 2025 il portafoglio ordini ammontava a 1.715,7 milioni di euro, in crescita di circa il 14,5% rispetto al 30 settembre 2025 e circa il 3,1% rispetto al 31 dicembre 2024 (1.663,9 milioni).



Il CdA ha proposto di porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, un dividendo unitario pari a 0,11 euro per ciascuna delle azioni ordinarie Ferretti emesse e in circolazione alla data di stacco cedola indicata di seguito, con data di stacco cedola (c.d. ex date), data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (c.d. record date) e data di pagamento (c.d. payment date) rispettivamente il 15 giugno 2026, il 16 giugno 2026 e il 17 giugno 2026.



Dopo aver raggiunto la guidance 2025, la società ha confermato la guidance di medio termine con ricavi netti nuovo in crescita al 10% di CAGR organico con un'ulteriore potenziale crescita da M&A e un adjusted EBITDA margin superiore al 18,5%.

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