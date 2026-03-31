Milano 9:39
43.930 +0,24%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
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Londra 9:39
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22.634 +0,32%

Giappone, Tasso disoccupazione in febbraio

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Giappone, Tasso disoccupazione in febbraio
Giappone, Tasso disoccupazione in febbraio pari a +2,6%, in calo rispetto al precedente +2,7% (la previsione era +2,7%).

(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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