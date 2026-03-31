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/ Giappone, Tasso disoccupazione in febbraio
Giappone, Tasso disoccupazione in febbraio
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31 marzo 2026 - 07.00
Giappone,
Tasso disoccupazione in febbraio pari a +2,6%
, in calo rispetto al precedente +2,7% (la previsione era +2,7%).
(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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