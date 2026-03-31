Milano 17:35
44.310 +1,11%
Nasdaq 17:54
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Dow Jones 17:54
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Londra 17:35
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Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in gennaio

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Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in gennaio
USA, Indice FHFA prezzi case in gennaio su base mensile (MoM) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,3% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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