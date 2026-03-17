Appuntamenti macroeconomici del 17 marzo 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 17/03/2026
05:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. -0,5%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,6%; preced. 1%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,4%)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 38,9 punti; preced. 58,3 punti)
15:00 USA: Vendita case in corso (preced. 70,9 punti)
15:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,2%; preced. -0,8%)
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