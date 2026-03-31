Usa, indice prezzi case S&P Case-Shiller gennaio rallenta a +1,2% su anno

(Teleborsa) - Rallenta la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti a gennaio. L'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 1,2%, in calo rispetto al +1,4% del mese precedente e atteso dal consensus.



Su base mensile si registra una flessione dello 0,1%, come a dicembre. L'indice destagionalizzato ha riportato una salita dello 0,2% su base mensile dal +0,5% del mese precedente.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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