Milano 16:18
44.397 +1,31%
Nasdaq 16:18
23.383 +1,87%
Dow Jones 16:18
45.762 +1,21%
Londra 16:18
10.215 +0,86%
Francoforte 16:18
22.783 +0,98%

Usa, indice prezzi case S&P Case-Shiller gennaio rallenta a +1,2% su anno

Economia, Macroeconomia
Usa, indice prezzi case S&P Case-Shiller gennaio rallenta a +1,2% su anno
(Teleborsa) - Rallenta la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti a gennaio. L'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 1,2%, in calo rispetto al +1,4% del mese precedente e atteso dal consensus.

Su base mensile si registra una flessione dello 0,1%, come a dicembre. L'indice destagionalizzato ha riportato una salita dello 0,2% su base mensile dal +0,5% del mese precedente.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
Condividi
```