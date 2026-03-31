Milano 17:35
44.310 +1,11%
Nasdaq 18:04
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Dow Jones 18:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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S&P Case-Shiller USA (YoY) in gennaio

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S&P Case-Shiller USA (YoY) in gennaio
USA, S&P Case-Shiller in gennaio su base annuale (YoY) +1,2%, in calo rispetto al precedente +1,4% (la previsione era +1,4%).
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