Nvidia investe 2 miliardi di dollari nella partnership con Marvell Technology

(Teleborsa) - NVIDIA e Marvell Technology hanno annunciato una partnership strategica per connettere Marvell all'ecosistema AI Factory e AI-RAN di NVIDIA tramite NVIDIA NVLink Fusion, offrendo ai clienti che utilizzano architetture NVIDIA maggiore scelta e flessibilità nello sviluppo di infrastrutture di nuova generazione.



Inoltre, NVIDIA ha investito 2 miliardi di dollari in Marvell.



La partnership si basa su NVIDIA NVLink Fusion, una piattaforma rack-scale che consente ai clienti di sviluppare infrastrutture AI semi-personalizzate utilizzando l'ecosistema NVIDIA NVLink. Marvell fornirà XPU personalizzate e soluzioni di rete scalabili compatibili con NVLink Fusion, mentre NVIDIA fornirà le tecnologie di supporto, tra cui CPU Vera, schede di rete ConnectX, DPU Bluefield, interconnessioni NVLink e switch Spectrum-X, oltre alla potenza di calcolo AI su rack.



Per i clienti che sviluppano XPU personalizzate, NVLink Fusion consente un'infrastruttura AI eterogenea completamente compatibile con i sistemi NVIDIA, permettendo una perfetta integrazione con GPU, LPU, reti e piattaforme di storage NVIDIA, sfruttando al contempo il ricco ecosistema della catena di fornitura globale di NVIDIA.



Le due aziende collaboreranno inoltre per trasformare la rete di telecomunicazioni mondiale in un'infrastruttura AI con NVIDIA Aerial AI-RAN per 5G/6G e per promuovere reti di livello mondiale per l'IA, incluse soluzioni di interconnessione ottica avanzate e tecnologia fotonica al silicio.



Il mercato ha reagito positivamente all'accordo, con le azioni del colosso dei chip che al momento avanzano del 3% a il titolo Marvell che guadagna il 7,5%.

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