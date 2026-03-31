Partenza cauta dei listini europei su prospettive di de-escalation in Medio Oriente

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente
. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità nonostante il prezzo del petrolio ancora in crescita.
A sostenere i listini è stata un'indiscrezione del Wall Street Journal, secondo cui il Presidente Donald Trump
sarebbe disposto a porre fine alla guerra in Iran, anche se lo Stretto di Hormuz
dovesse rimanere chiuso. L'amministrazione statunitense avrebbe valutato che una missione per sbloccare forzatamente il passaggio prolungherebbe eccessivamente il conflitto.
La nuova strategia punterebbe quindi a considerare conclusa la campagna militare
dopo aver colpito duramente la marina e le scorte missilistiche iraniane, affidando la riapertura dello stretto alla pressione diplomatica e al coordinamento con gli alleati europei e del Golfo. Questa prospettiva di de-escalation
ha parzialmente rassicurato i mercati, frenando i timori di una recessione globale causata dal blocco energetico.
Sul fronte macroeconomico
, attesa in aumento l'inflazione in Francia
a marzo. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base mensile al +0,9%, rispetto al +0,6% del mese precedente e in linea con quanto atteso dagli analisti. Su base annua si stima un aumento dell'1,7%, in questo caso superiore al +1,6% del consensus e dopo il +0,9% di febbraio.
In Germania rallenta ancora
il commercio al dettaglio, mentre nel Regno Unito
confermata la stima di crescita del PIL del 4° trimestre dell'anno al +1%.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,147. Segno più per l'oro
, che mostra un aumento dello 0,93%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 103,3 dollari per barile.
Lo Spread
peggiora, toccando i +95 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,98%. Tra i mercati del Vecchio Continente
ferma Francoforte
, che segna un quasi nulla di fatto, Londra
avanza dello 0,28%, e trascurata Parigi
, che resta incollata sui livelli della vigilia.
Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 46.009 punti.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,09%); leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,33%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Nexi
(+2,07%), DiaSorin
(+1,25%), Amplifon
(+1,04%) e Banco BPM
(+0,99%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics
, che prosegue le contrattazioni a -3,22%.
Tentenna Leonardo
, che cede l'1,15%.
Sostanzialmente debole Tenaris
, che registra una flessione dell'1,14%.
Si muove sotto la parità Ferrari
, evidenziando un decremento dello 0,90%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, NewPrinces
(+7,92%), CIR
(+1,81%), Reply
(+1,59%) e Carel Industries
(+1,38%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su D'Amico
, che continua la seduta con -2,24%.
Sotto pressione Avio
, che accusa un calo del 2,18%.
Scivola Ferragamo
, con un netto svantaggio dell'1,96%.
In rosso Technoprobe
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.