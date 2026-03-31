S.G.M. Magnetics, emesso minibond da 2 milioni di euro sottoscritto da Banca Valsabbina

(Teleborsa) - Banca Valsabbina ha perfezionato l'emissione di un minibond del valore complessivo di 2 milioni di euro da parte di S.G.M. Magnetics, società attiva a livello internazionale nella progettazione e produzione di sistemi di separazione magnetica per il settore industriale.



Fondata in Italia nel 1954 e con sede a Manerbio (Brescia), S.G.M. Magnetics è attiva nella progettazione e produzione di sistemi di sollevamento magnetico e tecnologie di separazione magnetica utilizzate in diversi settori industriali, tra cui siderurgia, riciclo dei metalli e movimentazione di materiali. Il gruppo opera a livello internazionale attraverso una rete di filiali e partner commerciali nei principali mercati globali, tra cui Europa, Stati Uniti e Asia. L'operazione è finalizzata a sostenere il piano di investimenti della società e supportarne il percorso di crescita e sviluppo sui mercati di riferimento.



"Questa operazione conferma il ruolo dei minibond come strumento efficace di diversificazione delle fonti di finanziamento per le PMI italiane con solidi piani di sviluppo - ha commentato Hermes Bianchetti, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina - Siamo lieti di aver affiancato S.G.M. Magnetics nella strutturazione di questa emissione, che consentirà alla società di sostenere il proprio piano di investimenti e rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo sui mercati internazionali. L'operazione rientra nell'impegno della banca a supportare la crescita delle imprese attraverso soluzioni di finanza strutturata e strumenti alternativi al credito tradizionale".

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