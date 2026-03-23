Milano 23-mar
43.190 +0,81%
Nasdaq 23-mar
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Dow Jones 23-mar
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Londra 23-mar
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Francoforte 23-mar
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Fiducia consumatori Unione Europea in marzo

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Fiducia consumatori Unione Europea in marzo
Unione Europea, Fiducia consumatori in marzo pari a -16,3 punti, in calo rispetto al precedente -12,3 punti (la previsione era -15 punti).
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