Milano 14:22
43.388 +1,28%
Nasdaq 20-mar
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Dow Jones 20-mar
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Londra 14:22
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Francoforte 14:22
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USA, Indice CFNAI in febbraio

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USA, Indice CFNAI in febbraio
USA, Indice CFNAI in febbraio pari a -0,11 punti, in calo rispetto al precedente 0,2 punti.
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