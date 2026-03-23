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/ USA, Indice CFNAI in febbraio
USA, Indice CFNAI in febbraio
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23 marzo 2026 - 13.35
USA,
Indice CFNAI in febbraio pari a -0,11 punti
, in calo rispetto al precedente 0,2 punti.
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