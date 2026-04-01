ASTM si rafforza in Brasile con aggiudicazione concessione autostradale “Rota das Gerais”

(Teleborsa) - ASTM si è aggiudicata, attraverso la società controllata EcoRodovias Infraestrutura e Logistica ("EcoRodovias"), la gara promossa dal governo federale brasiliano e dalla Agenzia Nazionale dei Trasporti Terrestri (ANTT) per la gestione, per un periodo di 30 anni, del sistema autostradale “Rota das Gerais”, in Brasile.



L’Amministratore Delegato Umberto Tosoni ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti di questo nuovo successo in Brasile che premia la nostra capacità di competere in tender internazionali. L’aggiudicazione della Rota das Gerais rafforza in modo significativo il nostro posizionamento in uno dei mercati più dinamici al mondo, permettendoci di consolidare ulteriormente la nostra presenza come

principale player autostradale del paese. In Brasile stiamo costruendo un sistema di asset infrastrutturali ad alto potenziale che ci consente di esportare il nostro know-how, le nostre competenze tecniche, la nostra capacità di creare valore per i territori e le comunità che attraversiamo".



Il sistema autostradale di “Rota das Gerais” si sviluppa per circa 735 km, servendo un bacino di 26 comuni nel nord dello Stato del Minas Gerais, configurandosi come un collegamento strategico tra il sud-est e il nordest del paese.

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