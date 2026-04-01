Euro digitale, Cipollone (BCE): questione di sovranità monetaria, il momento per agire è ora

(Teleborsa) - Piero Cipollone, membro del Comitato Esecutivo della BCE, ha tenuto una lectio magistralis alla Stockholm School of Economics di Riga difendendo l'euro digitale come risposta strutturale alla dipendenza dell'Europa dalle infrastrutture di pagamento non europee. "Due terzi delle transazioni con carta nell'area euro sono governate da regole aziendali di imprese non europee", ha ricordato Cipollone, sottolineando che "al momento non esiste alcuna soluzione di pagamento digitale pan-europea, governata da europei, che copra l'intera area euro."



Il membro del board BCE ha identificato tre meccanismi attraverso cui la dipendenza si trasforma in vulnerabilità: la disconnessione – "la semplice minaccia di disconnettere i sistemi di pagamento potrebbe dare ad altri leva sull'Europa" –, la portata extraterritoriale dei sistemi legali stranieri e l'esercizio unilaterale di potere di mercato da parte degli operatori dominanti, che "fissano i termini, le commissioni, gli standard tecnici e le procedure di risoluzione delle controversie per centinaia di milioni di transazioni europee ogni giorno."



L'euro digitale, ha spiegato Cipollone, risponde a questa lacuna strutturale garantendo che "gli europei possano pagare con la loro moneta – la moneta sovrana emessa dalla loro banca centrale – nell'economia digitale, proprio come fanno con il contante nell'economia fisica." L'Eurosistema non addebiterà commissioni di schema o di elaborazione sulle transazioni in euro digitale, riducendo i costi per commercianti e prestatori di servizi di pagamento.



"Rafforzare l'autonomia europea non equivale ad adottare pratiche protezionistiche", ha precisato Cipollone. "Significa garantire un'infrastruttura di pagamento sovrana su cui gli europei possano sempre fare affidamento." In conclusione: "In un mondo sempre più frammentato, l'integrità e l'indipendenza dell'infrastruttura di pagamento europea è una questione di sovranità monetaria. Il momento per agire è ora."

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