Barclays: LVMH si prepara a un primo trimestre tra i più complessi, con ripresa attesa dal secondo

(Teleborsa) - Barclays prevede un avvio d’anno debole per LVMH , con una crescita organica del primo trimestre 2026 rivista al ribasso di circa 200bps e un OSG di gruppo atteso intorno all’1%. Fashion & Leather Goods dovrebbe segnare –1,1%, penalizzata dal forte rallentamento dei flussi turistici dal GCC: l’area MENA, pari al 6% delle vendite del gruppo, equivarrebbe a tre settimane di consumi persi, con impatti significativi anche su Watches & Jewellery, dove la clientela GCC pesa circa l’8%. Le stime riflettono revisioni negative per Europa, Francia e altri mercati, tutte leggermente in territorio negativo.



L’Asia, escluso il Giappone, è attesa marginalmente negativa (–0,4%), con un consumatore cinese ancora debole ma migliore rispetto al quarto trimestre (circa –3%), un Giappone non ancora in ripresa e una Corea stabile. I mercati sviluppati mostrano invece maggiore resilienza: gli Stati Uniti dovrebbero accelerare verso il 6% e l’Europa registrare consumi locali in crescita high-single-digit, compensando parte delle pressioni provenienti dal MENA.



Il secondo trimestre 2026 rappresenta, nelle valutazioni di Barclays, la base di confronto più favorevole dell’anno, soprattutto per FLG (–8% su base biennale). Un’accelerazione dell’OSG verso il 4,4% nel secondo trimestre potrebbe riportare l’attenzione degli investitori sulla portata della ripresa nel 2026, sulla sostenibilità del profilo di crescita di lungo periodo e su valutazioni ancora depresse, con un P/E forward a due anni intorno a 17x.



Per l’intero anno, Barclays stima una crescita organica del gruppo al 3,7% e del 3,3% per FLG, coerente con un anno di normalizzazione.



I principali elementi da monitorare restano la capacità di mantenere il momentum di Louis Vuitton, il rilancio progressivo di Dior, Givenchy e Celine, la stabilizzazione di Wines & Spirits, l’innovazione in Perfumes & Cosmetics e la solidità di Sephora in un contesto macro incerto. Il primo trimestre 2026, spiegano da Barclays, appare destinato a essere il trimestre più debole dell’anno, mentre un’accelerazione nei successivi nove mesi rimane uno scenario realistico.



Barclays conferma la raccomandazione Equal Weight in vista dei risultati del primo trimestre.

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