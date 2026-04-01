Italmobiliare, per rinnovo CdA depositate liste di Pesenti, Inarcassa e Assogestioni

(Teleborsa) - Italmobiliare , holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha reso noto che sono state depositate tre liste per la nomina del CdA, su cui delibererà l'assemblea del 22 aprile.



La Lista 1, presentata dall'azionista CFN Generale Fiduciaria (titolare di 20.229.250 azioni pari al 47,60% del capitale), è composta dai candidati: Carlo Pesenti, Livio Strazzera, Giorgio Bonomi, Luca Massimo Minoli, Antonia Di Bella, Valentina Casella, Roberto Pesenti, Gabriele Villa, Pietro Ruffini, Alessandra Carra, Silvia Pezzini, Rebecca Tusa.



La Lista 2, presentata da Inarcassa (titolare di 785.869 azioni, pari all'1,85% del capitale), è composta dai candidati: Gianpaolo Di Dio, Demetrio Franco Mauro.



La Lista 3, presentata da un gruppo di azionisti composto da investitori istituzionali titolari di 681.911 azioni pari all'1,60% del capitale, è composta dai candidati: Alessandra Genco, Mauro Re.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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