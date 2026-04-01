Cy4Gate, investitori istituzionali depositano liste per rinnovo CdA e collegio sindacale

(Teleborsa) - Gli investitori istituzionali hanno depositato liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Cy4Gate , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. Le liste sono state composte con il supporto di Chaberton Partners, advisor esterno e indipendente. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di circa il 5,6% delle azioni ordinarie della società.



La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da: Jonathan Pacifici e Roberta Berlinghieri. La lista presentata per il collegio sindacale è composta da: Sindaco effettivo Marco Mencagli, Sindaco supplente Margherita Molinari.



Lo comunica il coordinatore del Comitato dei gestori, Alberto Zorzi, per conto di: Algebris Investments, Arca Fondi SGR, Eurizon Capital SGR, Interfund Sicav e Mediolanum Gestione Fondi SGR.

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