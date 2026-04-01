Pattern, Intesa conferma Buy con posizionamento solido e vantaggi competitivi

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha confermato target price (a 5 euro per azione, upside potenziale del 62%) e raccomandazione (Buy) su Pattern , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale.



Gli analisti scrivono che Pattern ha proseguito il suo percorso di investimenti nell'esercizio 2025 (principalmente con la nuova sede centrale di Torino inaugurata a ottobre) e ha lavorato alla razionalizzazione della propria struttura a fronte di una domanda più debole, nonostante la ripresa registrata nella seconda metà dell'anno.



Guardando al futuro, il management prevede volumi sostanzialmente stabili nel 2026 in un mercato strutturalmente più ridotto, anticipando al contempo una graduale ripresa dei margini nel lungo termine, nonostante la continua pressione sui prezzi. Il broker conferma sostanzialmente le stime per gli esercizi 2026-2027 e ora include un dividendo di 0,035 euro per azione nei prossimi tre anni, rispetto alla precedente ipotesi di distribuzione pari a zero.



"L'attenzione del gruppo ai clienti del segmento lusso, unita alle solide capacità di sviluppo prodotto e alla trasparenza della catena di fornitura, rappresenta, a nostro avviso, un punto di forza distintivo - si legge nella ricerca - Queste leve saranno ulteriormente rafforzate dal piano aziendale recentemente presentato, contribuendo a sostenere ulteriormente il posizionamento competitivo dell'azienda nel medio termine. Il titolo viene scambiato a un multiplo EV/EBITDA di 6,1x e 4,3x, rispettivamente per gli esercizi 2027 e 2028, anni in cui ipotizziamo una normalizzazione dei volumi. Questa previsione si basa su ipotesi prudenti, con margini stimati leggermente inferiori al 10% rispetto ai livelli storici intorno al 10-15%".

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