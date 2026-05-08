Sanlorenzo punta a EBITDA Margin del 19% nel nuovo piano dopo balzo della raccolta ordini

(Teleborsa) - Sanlorenzo , operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con una Raccolta Ordini che si attesta a 223 milioni di euro (+25,4% YoY), sostenendo un Backlog Lordo pari a 1,226 miliardi di euro, già venduto per il 90% a clienti finali, con il 72% della Guidance 2026 già coperto al 31 marzo 2026, forte di un Backlog Netto superiore a 1 miliardo. I Ricavi Netti Nuovo si attestano a 222,1 milioni di euro (+4,0% YoY), con un book-to-bill ratio superiore a 1x, mentre l'EBITDA raggiunge 38,5 milioni di euro, con un margine del 17,3%, e il Risultato Netto di Gruppo cresce a 22,3 milioni di euro (+5,1% YoY), mantenendo una profittabilità a doppia cifra pari al 10,1%.



Il CdA ha approvato il Business Plan 2026-2028, che si fonda su trend strutturalmente favorevoli di lungo periodo nel mercato dello yachting di alta gamma, tra cui la crescita della popolazione ultra-high-net-worth, il trasferimento generazionale della ricchezza e la crescente domanda di lusso esperienziale. In questo contesto, il segmento di riferimento di Sanlorenzo, dai 30 ai 75 metri, è atteso crescere a un CAGR del 5,7% fino al 2028.



Il piano è coerente con la strategia di lungo periodo di Sanlorenzo, fondata su crescita controllata, valore rispetto ai volumi e preservazione dell'esclusività del brand. L'outlook finanziario conferma un percorso di crescita sostenibile, qualità della marginalità e disciplina nell'allocazione del capitale, con Ricavi Netti Nuovo attesi a 980-1.020 milioni di euro nel 2026 e una traiettoria di crescita di medio termine pari a un CAGR di almeno il 6% al 2028. L'EBITDA Margin è atteso progredire verso un livello di almeno il 19% entro il 2028 e il margine EBIT verso un livello di almeno il 14,5%. I Capex sono attesi pari a 50-55 milioni di euro nel 2026, con un'incidenza di medio termine pari al 5,0%-5,5% dei Ricavi Netti Nuovo, escludendo potenziali operazioni di M&A.



"Sanlorenzo continua a perseguire una strategia disciplinata, focalizzata sulla crescita sostenibile, sulla creazione di valore nel lungo periodo e sull'esclusività del brand - ha commentato il CEO Massimo Perotti - La nostra performance evidenzia la forza e la resilienza del nostro modello di business, sostenuto da una solida Raccolta Ordini, da un'elevata visibilità del backlog e da un'elevata profittabilità, confermando la desiderabilità dei nostri prodotti presso una clientela globale altamente sofisticata".



"Entriamo nel nostro Piano "Tomorrow's Timeless" da una posizione di forza: nel 2025 abbiamo raggiunto tutti i principali obiettivi di Guidance e il Q1 2026 conferma il perdurante slancio commerciale, con una Raccolta Ordini in crescita del 25% anno su anno, segnando il settimo trimestre consecutivo di crescita - ha aggiunto - Il nostro Backlog Lordo, già venduto per il 90% a clienti finali, e un Backlog Netto superiore a €1 miliardo assicurano una chiara visibilità sui ricavi dei prossimi anni. Questo riflette un modello fondato su tecnologia pionieristica e innovazione guidata dal design, scarsità di volumi, differenziazione, rapporto diretto con il cliente, ulteriore rafforzamento della nostra rete distributiva diretta unica nel suo genere ed execution disciplinata".



"Guardando al futuro, vediamo ulteriori potenziali opportunità di crescita non ancora incluse nella nostra Guidance, tra cui una progressiva stabilizzazione del contesto geopolitico, l'apertura di mercati chiave e l'espansione delle attività di refit e servizi ad alta marginalità - ha detto Perotti - Continueremo ad allocare il capitale in modo selettivo per sostenere l'innovazione, elevare l'esperienza armatoriale e rafforzare il posizionamento, migliorando al contempo la profittabilità e i ritorni di lungo periodo per gli azionisti".

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