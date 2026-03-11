SYS-DAT, nel 2025 ricavi in crescita del 56% e nuovi investimenti nell'IA

SYS-DAT

(Teleborsa) -, operatore nel settore ICT quotato sul segmento STAR di Euronext Milan, ha chiuso l'con tutti i principali indicatori economici in forte progressione.La società ha registrato ricavi totali per, segnando un incremento del 55,9% rispetto all'anno precedente. Tale crescita è stata trainata sia da una solida(+9,8%) sia dal successo dell', completata nel primo trimestre del 2025. L'è balzato a(+47,6%), con un margine del 19%, mentre l'è salito a 8,7 milioni di euro (+38,2%).Nonostante gli importanti investimenti in acquisizioni e ricerca, laè stata robusta, portando la liquidità del Gruppo a"Gli eccellenti risultati del 2025 sono il riflesso diretto della nostra forza operativa e della nostra visione strategica. L'integrazione di A&C Group è stata eseguita con rapidità ed efficacia, generando sinergie che hanno da subito contribuito positivamente alla performance consolidata. Parallelamente, continuiamo a spingere sull'innovazione concreta, come per l'Intelligenza Artificiale, un asset strategico che coltiviamo dal 2021 – ha commentato, Amministratore Delegato di SYS-DAT –. La stiamo impiegando per ottimizzare i nostri processi interni e, soprattutto, per arricchire le nostre soluzioni software e servizi ICT, trasformando l'efficienza in valore tangibile per i nostri clienti. Il binomio tra eccellenza operativa e innovazione pragmatica alimenta la nostra crescita sostenibile".Il CdA ha proposto la distribuzione di undi, per un ammontare complessivo di circa. Il pagamento è previsto per il 20 maggio 2026. L'Assemblea degli Azionisti è stata convocata per il prossimo 22 aprile per deliberare sull'approvazione del bilancio e sul rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.