Milano 13:10
44.731 -1,04%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 13:10
10.318 -0,90%
Francoforte 13:10
23.612 -1,49%

SYS-DAT, nel 2025 ricavi in crescita del 56% e nuovi investimenti nell'IA

Finanza
SYS-DAT, nel 2025 ricavi in crescita del 56% e nuovi investimenti nell'IA
(Teleborsa) - SYS-DAT, operatore nel settore ICT quotato sul segmento STAR di Euronext Milan, ha chiuso l'esercizio 2025 con tutti i principali indicatori economici in forte progressione.

La società ha registrato ricavi totali per 89,6 milioni di euro, segnando un incremento del 55,9% rispetto all'anno precedente. Tale crescita è stata trainata sia da una solida performance organica (+9,8%) sia dal successo dell'acquisizione di A&C Group, completata nel primo trimestre del 2025. L'EBITDA è balzato a 17,1 milioni di euro (+47,6%), con un margine del 19%, mentre l'utile netto adjusted è salito a 8,7 milioni di euro (+38,2%).

Nonostante gli importanti investimenti in acquisizioni e ricerca, la generazione di cassa operativa è stata robusta, portando la liquidità del Gruppo a 48,5 milioni di euro.

"Gli eccellenti risultati del 2025 sono il riflesso diretto della nostra forza operativa e della nostra visione strategica. L'integrazione di A&C Group è stata eseguita con rapidità ed efficacia, generando sinergie che hanno da subito contribuito positivamente alla performance consolidata. Parallelamente, continuiamo a spingere sull'innovazione concreta, come per l'Intelligenza Artificiale, un asset strategico che coltiviamo dal 2021 – ha commentato Matteo Neuroni, Amministratore Delegato di SYS-DAT –. La stiamo impiegando per ottimizzare i nostri processi interni e, soprattutto, per arricchire le nostre soluzioni software e servizi ICT, trasformando l'efficienza in valore tangibile per i nostri clienti. Il binomio tra eccellenza operativa e innovazione pragmatica alimenta la nostra crescita sostenibile".

Il CdA ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,04 euro per azione, per un ammontare complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Il pagamento è previsto per il 20 maggio 2026. L'Assemblea degli Azionisti è stata convocata per il prossimo 22 aprile per deliberare sull'approvazione del bilancio e sul rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.
Condividi
```