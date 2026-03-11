SYS-DAT, nel 2025 ricavi in crescita del 56% e nuovi investimenti nell'IA

(Teleborsa) - SYS-DAT
, operatore nel settore ICT quotato sul segmento STAR di Euronext Milan, ha chiuso l'esercizio 2025
con tutti i principali indicatori economici in forte progressione.
La società ha registrato ricavi totali per 89,6 milioni di euro
, segnando un incremento del 55,9% rispetto all'anno precedente. Tale crescita è stata trainata sia da una solida performance organica
(+9,8%) sia dal successo dell'acquisizione di A&C Group
, completata nel primo trimestre del 2025. L'EBITDA
è balzato a 17,1 milioni di euro
(+47,6%), con un margine del 19%, mentre l'utile netto adjusted
è salito a 8,7 milioni di euro (+38,2%).
Nonostante gli importanti investimenti in acquisizioni e ricerca, la generazione di cassa operativa
è stata robusta, portando la liquidità del Gruppo a 48,5 milioni di euro
.
"Gli eccellenti risultati del 2025 sono il riflesso diretto della nostra forza operativa e della nostra visione strategica. L'integrazione di A&C Group è stata eseguita con rapidità ed efficacia, generando sinergie che hanno da subito contribuito positivamente alla performance consolidata. Parallelamente, continuiamo a spingere sull'innovazione concreta, come per l'Intelligenza Artificiale, un asset strategico che coltiviamo dal 2021 – ha commentato Matteo Neuroni
, Amministratore Delegato di SYS-DAT –. La stiamo impiegando per ottimizzare i nostri processi interni e, soprattutto, per arricchire le nostre soluzioni software e servizi ICT, trasformando l'efficienza in valore tangibile per i nostri clienti. Il binomio tra eccellenza operativa e innovazione pragmatica alimenta la nostra crescita sostenibile".
Il CdA ha proposto la distribuzione di un dividendo
di 0,04 euro per azione
, per un ammontare complessivo di circa 1,2 milioni di euro
. Il pagamento è previsto per il 20 maggio 2026. L'Assemblea degli Azionisti è stata convocata per il prossimo 22 aprile per deliberare sull'approvazione del bilancio e sul rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.