Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN dell'1/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un -0,02%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 159,713, con il supporto più immediato individuato in area 158,204. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 157,701.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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